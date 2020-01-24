Жоан Плаза: «Могли бы и не доводить до нервной концовки»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после победы над «Олимпиакосом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (91:87) отметил, что российская команда много мучилась.

— Думаю, что сегодня мы заслужили победу, — цитирует пресс-служба клуба Плазу. — Мы много мучались, особенно в первой половине, когда давали «Олимпиакосу» собирать слишком много подборов в нападении. Но во второй половине соперник взял всего три, поэтому мы можем сказать, что проделали неплохую работу. Мы могли бы и не доводить до нервной концовки, но каждый раз, когда нужно было переламывать матч, мы делали ошибку — теряли мяч или бросали из неудобных позиций. Но, в любом случае, если вы посмотрите на статистику, то увидите, что у них всего 5 человек набрали очки, тогда как у нас в очках почти вся команда.