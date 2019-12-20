Жоан Плаза: «Для «Зенита» победа над «Фенербахче» доказывает, что нужно верить»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после победы над «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:81) отметил, что главное — вера.

— Думаю, что для зрителей сегодня была отличная игра — интенсивная, ни одна из команд не хотела сдаваться, победа решилась на последних секундах, — цитирует пресс-служба клуба Плазу. — «Фенербахче», я думаю, все равно будет в плей-офф, я знаю этого тренера, этих игроков, они могут делать большие вещи. Но для «Зенита» эта победа доказывает, что нужно верить, эта победа для тех, кто верил и верит в нас. Для игроков, для их семей, для работников клуба, для болельщиков. Но для тех, кто верил и верит. Я много раз приезжал сюда со многими командами, и наша сегодняшняя команда — это те, с кем я работаю, вероятно лучше всего.

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