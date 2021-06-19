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Желько Обрадович вернется в «Партизан»

18:44
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Знаменитый сербский специалист Желько Обрадович вернется на пост главного тренера «Партизана». Стороны договорились о контракте на 3 года, сообщает журналист Маттео Андреани в Twitter.

Обрадович руководил «Партизаном» в 1991-1993 годах и приводил его к победе в Евролиге.

61-летний тренер пропустил сезон-20/21 после ухода из «Фенербахче» в июне 2020 года.

Обрадович — самый титулованный тренер Европы. Он выигрывал Евролигу 9 раз (с «Партизаном», «Ховентудом», «Реалом», «Панатинаикосом» и «Фенербахче»).

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Иван Шитик все материалы автора
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