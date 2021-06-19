Желько Обрадович вернется в «Партизан»
Знаменитый сербский специалист Желько Обрадович вернется на пост главного тренера «Партизана». Стороны договорились о контракте на 3 года, сообщает журналист Маттео Андреани в Twitter.
Обрадович руководил «Партизаном» в 1991-1993 годах и приводил его к победе в Евролиге.
61-летний тренер пропустил сезон-20/21 после ухода из «Фенербахче» в июне 2020 года.
Обрадович — самый титулованный тренер Европы. Он выигрывал Евролигу 9 раз (с «Партизаном», «Ховентудом», «Реалом», «Панатинаикосом» и «Фенербахче»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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