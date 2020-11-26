Пангос о победе над «Жальгирисом»: «Зенит» провел отличную работу»

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос прокомментировал выездную победу своей команды над «Жальгирисом» (83:75) в рамках регулярного сезона Евролиги. В этом матче канадец набрал 13 очков и сделал 7 передач.

— Я считаю, мы провели довольно целостный матч, — сказал Пангос «СЭ». — В защите команда выглядела крепко, не допустив много ошибок. В нападение мы доводили дело до подготовленных бросков, хорошо комбинировали. Когда ты совмещаешь хорошую игру в защите и нападении, то команда в целом выглядит классно. «Жальгирис» — отличный соперник и мы знали, что они продолжат бороться до конца, что они и сделали в четвертой четверти. Мы пытались продолжать играть так, как в начале, и не позволяли их агрессивности повлиять на нас. В целом, думаю, мы провели отличную работу.

«Зенит» вышел на четвертое место в турнирной таблице, одержав шестую победу в восьми матчах. (Тимур Ганеев)