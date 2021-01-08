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«Жальгирис» разгромил «Химки» в Евролиге

22:50

«Жальгирис» крупно обыграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 102:75. Самым результативным игроком встречи стал Жоффре Ловернь.

«Химки» замыкают таблицу Евролиги с 2 победами и 16 поражениями. «Жальгирис» идет шестым (11 побед, 7 поражений).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Химки» (Россия) — 102:75 (22:20, 17:28, 39:13, 24:14)

Ж: Ловернь (29), Григонис (21), Хейс (14).

Х: Швед (22), Букер (19), Майки (10).

Дополнительная информация:

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2020-2021/

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