«Жальгирис» разгромил «Химки» в Евролиге
22:50
«Жальгирис» крупно обыграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 102:75. Самым результативным игроком встречи стал Жоффре Ловернь.
«Химки» замыкают таблицу Евролиги с 2 победами и 16 поражениями. «Жальгирис» идет шестым (11 побед, 7 поражений).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Химки» (Россия) — 102:75 (22:20, 17:28, 39:13, 24:14)
Ж: Ловернь (29), Григонис (21), Хейс (14).
Х: Швед (22), Букер (19), Майки (10).
Дополнительная информация:
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2020-2021/
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