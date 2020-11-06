«Жальгирис» провалил последнюю четверть и уступил «Реалу»

«Жальгирис» в матче регулярного сезона Евролиги дома уступил «Реалу» (90:93). Самым результативным игроком встречи стал центровой мадридцев Эдди Таварес, на счету которого 22 очка и 12 подборов.

После этой победы «Реал» поднялся на десятое место в турнирной таблице, «Жальгирис» остался вторым.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Реал» (Испания) — 90:93 (24:32, 30:16, 19:19, 17:26)

6 ноября. Каунас. «Sporthalle».