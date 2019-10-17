«Жальгирис» одержал домашнюю победу над «Реалом»

«Жальгирис» обыграл «Реал» (86:73) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Зак Ледэй, который набрал 26 очков. У «Реала» с 15-ю очками лучшим снайпером стал Энтони Рэндольф.

«Жальгирис» одержал первую победу в трех матчах и занимает 14-е место. У «Реала» две победы и пятая позиция.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Реал» (Испания) — 86:73 (18:15, 20:19, 19:26, 29:13)