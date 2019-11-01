«Жальгирис» обыграл «Фенербахче», АСВЕЛ проиграл «Валенсии» в Евролиге
1 ноября 2019, 23:03
«Фенербахче» дома проиграл «Жальгирису» (76:79) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
В параллельной встрече «Валенсия» одержала победу над АСВЕЛом (81:72).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 76:79 (17:17, 23:16, 19:19, 17:27)
«Валенсия» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 81:72 (16:18, 19:18, 21:16, 25:20)
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