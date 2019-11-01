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«Жальгирис» обыграл «Фенербахче», АСВЕЛ проиграл «Валенсии» в Евролиге

1 ноября 2019, 23:03
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«Фенербахче» дома проиграл «Жальгирису» (76:79) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

В параллельной встрече «Валенсия» одержала победу над АСВЕЛом (81:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 76:79 (17:17, 23:16, 19:19, 17:27)

«Валенсия» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 81:72 (16:18, 19:18, 21:16, 25:20)

Евролига: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/

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