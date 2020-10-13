«Жальгирис» на выезде обыграл «Црвену Звезду» и лидирует в Евролиге

«Жальгирис» победил «Црвену Звезду» (75:69) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Лукас Лекявичюс — 16 очков. У сербского клуба с 19-ю очками лучшим снайпером стал Джордан Лойд.

«Жальгирис» выиграл все три стартовых матча и лидирует в турнирной таблице. У «Црвены Звезды» одна победа и 13-я позиция.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Жальгирис» (Литва) — 69:75 (19:19, 14:20, 27:23, 9:13)

13 октября.