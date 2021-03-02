«Жальгирис» дома обыграл АСВЕЛ

«Жальгирис» победил АСВЕЛ (85:75) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Марюс Григонис — 21 очко. У французского клуба самую высокую результативность показал Гершон Ябуселе — 17 очков.

Литовский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. АСВЕЛ на 12-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — АСВЕЛ (Франция) — 85:75 (17:20, 23:22, 27:15, 18:18)