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«Жальгирис» дома обыграл АСВЕЛ

23:17
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«Жальгирис» победил АСВЕЛ (85:75) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Марюс Григонис — 21 очко. У французского клуба самую высокую результативность показал Гершон Ябуселе — 17 очков.

Литовский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. АСВЕЛ на 12-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — АСВЕЛ (Франция) — 85:75 (17:20, 23:22, 27:15, 18:18)

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