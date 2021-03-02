«Жальгирис» дома обыграл АСВЕЛ
23:17
«Жальгирис» победил АСВЕЛ (85:75) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
В составе победителей самым результативным стал Марюс Григонис — 21 очко. У французского клуба самую высокую результативность показал Гершон Ябуселе — 17 очков.
Литовский клуб занимает девятое место в турнирной таблице. АСВЕЛ на 12-й позиции.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — АСВЕЛ (Франция) — 85:75 (17:20, 23:22, 27:15, 18:18)
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