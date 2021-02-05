«Зенит» в гостях проиграл «Фенербахче»

«Зенит» потерпел поражение в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» (84:92).

Самым результативным игроком встречи стал бывший игрок ЦСКА разыгрывающий хозяев Нандо Де Коло, набравший 24 очка. В составе питерцев форвард Уилл Томас набрал 21 очко.

«Зенит» проиграл третий матч подряд и остался на шестом месте в Евролиге с 13 победами и 9 поражениями. «Фенербахче» с 14 победами и 10 поражениями вышел на седьмую строчку.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Зенит» (Россия) — 92:84 (25:25, 22:18, 19:22, 26:19)