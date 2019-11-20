«Зенит» уступил «Валенсии»

«Зенит» на выезде проиграл «Валенсии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (90:94). Для российской команды это четвертое поражение кряду.

Форвард «летучих мышей» Альберто Абальде стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков.

«Зенит» идет на последнем месте в турнирной таблице, а «Валенсия» — на 15-м.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 94:90 (15:16, 18:22, 24:25, 37:27)

В: Абалде (18), Лойд (17), Тобей (12).

З: Томас (17), Ренфро (17), Айон (13).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры