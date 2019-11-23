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Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Зенит» уступил «Басконии»

00:45
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«Зенит» на выезде проиграл «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (60:70). Для российской команды это пятое поражение кряду. Она опустилась на последнее место в турнирной таблице.

Форвард испанской команды Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 70:60 (15:18, 19:10, 18:16, 18:16)

Б: Шенгелия (20), Дженнинг (11), Вильдоса (10).

З: Айон (18), Абромайтис (11), Холлинс (10).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/

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