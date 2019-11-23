«Зенит» уступил «Басконии»
00:45
«Зенит» на выезде проиграл «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (60:70). Для российской команды это пятое поражение кряду. Она опустилась на последнее место в турнирной таблице.
Форвард испанской команды Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Баскония» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 70:60 (15:18, 19:10, 18:16, 18:16)
Б: Шенгелия (20), Дженнинг (11), Вильдоса (10).
З: Айон (18), Абромайтис (11), Холлинс (10).
Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры
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