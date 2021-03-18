«Зенит» упустил победу над «Басконией», проиграв последнюю четверть с разностью в 18 очков

«Зенит» в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке уступил «Басконии» — 75:79.

Российский клуб провалил четвертую четверть, проиграв ее 16:34.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард испанского клуба Алек Питерс, в активе которого 17 очков и шесть подборов.

После этого поражения «Зенит» остался на восьмом месте в турнирной таблице, испанская команда — девятая.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Баскония» (Испания) — 75:79 (14:17, 31:15, 14:13, 16:34)