«Зенит» упустил победу над «Басконией», проиграв последнюю четверть с разностью в 18 очков
21:47
«Зенит» в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке уступил «Басконии» — 75:79.
Российский клуб провалил четвертую четверть, проиграв ее 16:34.
Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард испанского клуба Алек Питерс, в активе которого 17 очков и шесть подборов.
После этого поражения «Зенит» остался на восьмом месте в турнирной таблице, испанская команда — девятая.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Баскония» (Испания) — 75:79 (14:17, 31:15, 14:13, 16:34)
5
Зачет
vs
7
Офсайд
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