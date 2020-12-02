«Зенит» сыграет с «Фенербахче» со зрителями

Как стало известно «СЭ», баскетбольный «Зенит» сможет допустить 30 процентов зрителей на матч 12-го тура регулярного сезона Евролиги с турецким «Фенербахче». Игра состоится в четверг, 3 декабря. Клуб предоставил все необходимые доказательства в Роспотребнадзор, что на баскетбольных матчах в Северной столице в период пандемии коронавируса не было выявлено никаких нарушений.

Напомним, что на прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции». В документе сказано, что с 23 ноября зрителям запретят посещение спортивных мероприятий. (Тимур Ганеев)