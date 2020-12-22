«Зенит» разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги

«Зенит» в матче регулярного сезона Евролиги разгромил «Црвену Звезду» (98:69). Самым результативным игроком встречи стал защитник российского клуба Кей Си Риверс, который набрал 23 очка, совершил 4 подбора, отдал 2 результативные передачи и совершил два перехвата.

После этой победы питерцы вышли на пятое место в турнирной таблице.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 98:69 (30:12, 18:25, 21:17, 29:15)

22 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».