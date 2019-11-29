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«Зенит» проиграл «Реалу» в Евролиге

29 ноября 2019, 21:45
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«Реал» в гостях одержал победу над «Зенитом» (86:71) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо — 19 очков. У «Зенита» 18 баллов набрал Густаво Айон.

Для российской команды это поражение стало шестым подряд в турнире.

6 декабря «Зенит» дома сыграет с АСВЕЛом. «Реал»

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Реал» (Испания) — 71:86 (19:22, 18:22, 19:22, 15:20)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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