«Зенит» проиграл «Реалу» в Евролиге
«Реал» в гостях одержал победу над «Зенитом» (86:71) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра прошла в Санкт-Петербурге.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Реала» Факундо Кампаццо — 19 очков. У «Зенита» 18 баллов набрал Густаво Айон.
Для российской команды это поражение стало шестым подряд в турнире.
6 декабря «Зенит» дома сыграет с АСВЕЛом. «Реал»
Евролига
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Реал» (Испания) — 71:86 (19:22, 18:22, 19:22, 15:20)
We've just hosted the most successful club in European history and fought until the end. Unfortunately, we lost to Real Madrid 71-86.— Basketball club Zenit (@zenitbasket) November 29, 2019
Let's keep up and look forward! pic.twitter.com/SIMsFtlHHz
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/