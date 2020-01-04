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«Зенит» проиграл «Милану» в Евролиге в одно очко

01:03

«Зенит» уступил «Милану» в регулярном сезоне Евролиги — 72:73. Самым результативным игроком встречи стал Густаво Айон, набравший 15 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 73:72 (19:17, 22:24, 14:15, 18:16)

М: Мицов (13), Тарцевски (11), Гудаитис (10), Скола (10).

З: Айон (15), Холлинс (14), Альбиси (12), Томас (11).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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