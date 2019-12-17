«Зенит» проиграл «Маккаби», уступив во второй игре подряд в Евролиге

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Маккаби» (71:82) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» идет на 4-м месте в турнирной таблице Евролиги. «Зенит» располагается на последней строчке.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 71:82 (21:21, 9:10, 12:28, 29:23)

17 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

«З»: Томас (15), Хвостов (9), Айон (14).

«М»: Брайант (12), Хантер (15), Дорси (17).

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры