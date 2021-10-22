«Зенит» проиграл «Барселоне» в матче Евролиги
«Зенит» на выезде проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 58:84.
Самым результативным игроком встречи стал игрок каталонского клуба Никола Миротич (20 очков). В составе питерского клуба никто не смог сумел больше 8 очков.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 84:58 (20:19, 24:8, 22:14, 18:17)
22 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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