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«Зенит» проиграл «Барселоне» в матче Евролиги

22 октября, 23:53
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«Зенит» на выезде проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 58:84.

Самым результативным игроком встречи стал игрок каталонского клуба Никола Миротич (20 очков). В составе питерского клуба никто не смог сумел больше 8 очков.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 84:58 (20:19, 24:8, 22:14, 18:17)
22 октября.

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