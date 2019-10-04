«Зенит» проиграл «Альбе» в дебютном матче Евролиги
4 октября 2019, 22:52
«Зенит» уступил «Альбе» в дебютном матче Евролиги — 65:85. Самым результативным игроком в составе петербуржцев стал Уилл Томас — 14 очков.
Помимо «Зенита», в этом сезоне Евролиги принимают участие еще два российских клуба — «Химки» и ЦСКА.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Зенит» (Россия) — 85:65 (24:18, 23:13, 20:19, 18:15)
А: Нноко (16), Эрикссон (15), Кавано (11), Гиффи (10).
З: Томас (14), Абромайтис (12).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/