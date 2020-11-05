«Зенит» потерпел первое поражение в новом сезоне Евролиги

«Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке уступил «Олимпиакосу» (66:75). Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Хассан Мартин, в активе которого 16 очков, 3 подбора и 3 результативные передачи.

Для подопечных Хави Паскуаля это была всего лишь третья встреча в турнире из-за вспышки коронавируса в питерском клубе. На данный момент «Зенит» занимает девятое место, имея две победы и одно поражение.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 66:75 (20:19, 7:22, 16:17, 23:17)

5 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».