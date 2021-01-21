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«Зенит» победил «Эфес» в матче Евролиги

21:55
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«Зенит» провел матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором принимал «Эфес». Российская команда победила соперника из Турции — 85:78.

После этой победы «Зенит» поднялся на третье место в таблице.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Эфес» (Турция) — 85:78 (28:15, 25:16, 11:24, 21:23)

21 января. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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