«Зенит» победил «Эфес» в матче Евролиги
21:55
«Зенит» провел матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором принимал «Эфес». Российская команда победила соперника из Турции — 85:78.
После этой победы «Зенит» поднялся на третье место в таблице.
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«Зенит» (Россия) — «Эфес» (Турция) — 85:78 (28:15, 25:16, 11:24, 21:23)
21 января. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
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