«Зенит» победил «Барселону» в матче Евролиги

«Зенит» в матче 2-го тура Евролиги на своей площадке победил «Барселону» (74:70), добыв вторую победу кряду.

Лучшим в составе питерского клуба стал Алекс Пойтресс, в активе которого 16 очков и 11 подборов.

В 3-м туре подопечные Хавьера Паскуаля сыграют на выезде против «Басконии».

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«Зенит» (Россия) — «Барселона» (Испания) — 74:70 (16:19, 19:19, 19:17, 20:15)

9 октября. Санкт-Петербург. «СК Юбилейный».