"Зенит" планирует увеличить бюджет после вступления в Евролигу

Генеральный директор "Зенита" Александр Церковный рассказал, что изменится в клубе после получения приглашения в Евролигу.

Команда из Санкт-Петербурга получила wild card и станет третьим представителем России в самом престижном европейском турнире после ЦСКА и "Химок".

- Бюджет клуба будет логично увеличен. Необходимо провести расчёты по нашему участию, по переоборудованию домашней арены, которая в связи с более строгим по сравнению с Еврокубком регламентом тоже будет совершенствоваться. Сейчас как раз занимаемся этим вопросом, - приволдит "Фонтанка" слова Церковного. - Наличие Евролиги – определяющий фактор при выборе команды для подавляющей части баскетболистов. Нередки случаи, когда ради перехода в клуб Евролиги игроки соглашаются подписываться на меньшие деньги. Мы нередко сталкивались с такой позицией, когда вели переговоры, будучи клубом Еврокубка.