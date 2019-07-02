14:51 | Баскетбол — Евролига

"Зенит" планирует увеличить бюджет после вступления в Евролигу

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Генеральный директор "Зенита" Александр Церковный рассказал, что изменится в клубе после получения приглашения в Евролигу.

Команда из Санкт-Петербурга получила wild card и станет третьим представителем России в самом престижном европейском турнире после ЦСКА и "Химок".

 
Клуб из Санкт-Петербурга получил wild card от Евролиги."Зенит" – в Евролиге. Как так вышло и что его ждет

- Бюджет клуба будет логично увеличен. Необходимо провести  расчёты по нашему участию, по переоборудованию домашней арены, которая в связи с более строгим по сравнению с Еврокубком регламентом тоже будет совершенствоваться. Сейчас как раз занимаемся этим вопросом, - приволдит "Фонтанка" слова Церковного. - Наличие Евролиги – определяющий фактор при выборе команды для подавляющей части баскетболистов. Нередки случаи, когда ради перехода в клуб Евролиги игроки соглашаются подписываться на меньшие деньги. Мы нередко сталкивались с такой позицией, когда вели переговоры, будучи клубом Еврокубка.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2019/07/01/047/

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