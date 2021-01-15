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«Зенит» обыграл «Жальгирис» в Евролиге

21:53
«Зенит» обыграл «Жальгирис» в Евролиге. Фото Twitter
«Зенит» обыграл «Жальгирис» в Евролиге. Фото Twitter
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«Зенит» в матче регулярного сезона Евролиги дома обыграл «Жальгирис» — 77:65 .
Самыми результативными игроками встречи стали польский легионер российского клуба Матеуш Понитка и литовский центровой «Зенита» Артурас Гудайтис, на счету которых по 15 набранных очков.

После этой победы питерцы вышли на четвертое место с 12 выигрышами, каунасцы опустились на восьмую позицию.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Жальгирис» (Литва) — 77:65 (17:14, 19:22, 20:13, 21:16)

«Фенербахче» (Турция) — «Панатинаикос» (Греция) — 100:74 (31:12, 17:22, 26:21, 26:19)

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