«Зенит» обыграл «Жальгирис» и одержал вторую победу в Евролиге

«Зенит» в 5-туре группового этапа Евролиги в овертайме обыграл «Жальгирис» — 82:70. Самым результативным игроком встречи стал форвард питерцев Матеуш Понитка, набравший 19 очков.

В 5 матчах на счету питерцев 2 победы. 1 ноября они сыграют с ЦСКА. У «Жальгириса» также 2 выигрыша.

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«Жальгирис» (Литва) — «Зенит» (Россия) — 70:82 ОТ (18:14, 10:14, 15:16, 19:18, 8:20)

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