«Зенит» обыграл «Басконию» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» выиграл у «Басконии» (72:66). Для российского клуба это вторая победа подряд.

В составе победителей самым результативным стал Уилл Томас — 19 очков. У гостей 15 очков в активе Ника Стаускаса.

«Зенит» занимает 17-е место в турнирной таблице из 18 команд. «Баскония» на 14-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Баскония» (Испания) — 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17)

15 января.