«Зенит» на своей площадке переиграл «Маккаби» в матче Евролиги
21:42
«Зенит» принимал «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Российский клуб одержал победу со счетом 86:69.
«Зенит» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, одержав 19 побед при 14 поражениях.
Последний матч регулярного чемпионата «Зенит» проведет 12 апреля дома против греческого «Панатинаикоса». В плей-офф Евролиги выходят восемь команд.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 86:69 (25:15, 19:22, 22:11, 20:21)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
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