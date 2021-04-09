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«Зенит» на своей площадке переиграл «Маккаби» в матче Евролиги

21:42
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«Зенит» принимал «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Российский клуб одержал победу со счетом 86:69.

«Зенит» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, одержав 19 побед при 14 поражениях.

Последний матч регулярного чемпионата «Зенит» проведет 12 апреля дома против греческого «Панатинаикоса». В плей-офф Евролиги выходят восемь команд.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 86:69 (25:15, 19:22, 22:11, 20:21)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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