«Зенит» дома проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» на своей площадке уступил «Фенербахче» (80:86).
В составе победителей самым результативным стал Ян Веселы — 32 очка. У хозяев 19 очков набрал Джордан Лойд — это самый высокий показатель в команде.
«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице. «Фенербахче» на 15-й позиции
Евролига
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 80:86 (18:16, 23:24, 21:21, 18:25)
9 декабря
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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