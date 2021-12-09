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«Зенит» дома проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

21:52
Центровой «Зенита» Джордан Мики. Фото БК «Зенит»
Центровой «Зенита» Джордан Мики. Фото БК «Зенит»
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» на своей площадке уступил «Фенербахче» (80:86).

В составе победителей самым результативным стал Ян Веселы — 32 очка. У хозяев 19 очков набрал Джордан Лойд — это самый высокий показатель в команде.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице. «Фенербахче» на 15-й позиции

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 80:86 (18:16, 23:24, 21:21, 18:25)

9 декабря

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Евгений Петров все материалы автора
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