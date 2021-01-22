«Зенит» в домашнем матче регулярного сезона Евролиги обыграл турецкий «Эфес» (85:78). Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард российского клуба Уилл Томас, набравший 14 очков и сделавший 4 подбора. Центровой питерцев Артурас Гудайтис стал единственным игроком, кто оформил дабл-дабл — 11 очков и 10 подборов.

После этой победы «Зенит» вышел на третье место в турнирной таблице с 13 победами в 19 матчах.