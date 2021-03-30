ЦСКА победил «Зенит» в Евролиге и гарантировал себе попадание в плей-офф
21:50
ЦСКА на выезде победил «Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 84:76.
В составе красно-синих самым активным был Йоханнес Фойгтманн, в его активе 21 очко и четыре подбора. У петербуржцев выделялся Билли Бэрон — 24 очка.
Отметим, что в составе москвичей не было Майка Джеймса, который был отстранен тренерским штабом от тренировок и игр.
ЦСКА, одержав 21 победу в 31 матче «регулярки», гарантировал себе место в плей-офф Евролиги. «Зенит» потерпел 14-е поражение при 17 победах.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — ЦСКА (Россия) — 74:86 (18:22, 24:26, 15:15, 17:23)
30 марта. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/
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