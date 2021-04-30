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«Зенит» сравнял счет в серии 1/4 финала Евролиги против «Барселоны»

21:47
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«Зенит» обыграл «Барселону» в четвертом матче 1/4 финала Евролиги — 74:61.

Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Санкт-Петербурга Кевин Пангос, который набрал 22 очка.

«Зенит» сравнял счет в серии с «Барселоной» — 2:2. Решающий, пятый матч серии состоится 4 мая.

Евролига

1/4 финала

Четвертый матч

«Зенит» (Россия) — «Барселона» (Испания) — 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23)

З: Пангос (22), Пойтресс (12), Блэк, Холлинс (оба — 11).

Б: Калатес (19), Хиггинс (13), Курич (8).

Счет в серии: 2-2.

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