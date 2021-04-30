«Зенит» сравнял счет в серии 1/4 финала Евролиги против «Барселоны»
21:47
«Зенит» обыграл «Барселону» в четвертом матче 1/4 финала Евролиги — 74:61.
Самым результативным игроком встречи стал защитник команды из Санкт-Петербурга Кевин Пангос, который набрал 22 очка.
«Зенит» сравнял счет в серии с «Барселоной» — 2:2. Решающий, пятый матч серии состоится 4 мая.
Евролига
1/4 финала
Четвертый матч
«Зенит» (Россия) — «Барселона» (Испания) — 74:61 (25:13, 11:13, 22:12, 16:23)
З: Пангос (22), Пойтресс (12), Блэк, Холлинс (оба — 11).
Б: Калатес (19), Хиггинс (13), Курич (8).
Счет в серии: 2-2.
Читайте также
70
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю