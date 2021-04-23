Защитник «Зенита» Кей Си Риверс 23 апреля в интерью официальному сайту клуба поделился ожиданиями от второго матча плей-офф Евролиги против «Барселоны».

«Следующая игра — это определенно другая битва. Первую битву мы выиграли, но сейчас нас ждет битва номер два. «Барселона» — хорошо организованная тренерская команда, они выйдут на площадку с другим умонастроением, с другими задачами. Наша работа наполовину выполнена: мы взяли одну игру на выезде, но должны быть готовы ко всему. Самое важное — мы должны держаться вместе, держать тот же курс, следовать плану на игру и продолжать то, к чему мы готовились», — заявил Риверс.

В первой игре 1/4 финала Евролиги питерский клуб на выезде обыграл каталонцев (76:74) и повел в серии до трех побед — 1-0. Вторая встреча состоится сегодня на площадке «Барселоны». Начало — в 22.00 (мск).