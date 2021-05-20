Защитник «Зенита» Пангос включен в первую символическую пятерку Евролиги
Защитник «Зенита» Кевин Пангос попал в первую символическую пятерку Евролиги, сообщает официальный сайт клуба 20 мая.
Баскетболист не пропустил ни одной игры команды в турнире и стал лидером «Зенита» по результативности (13,5 очков), количеству трехочковых (2,3 за игру) и результативных передач (6,7 за игру). Пангос занял третье место в лиге по среднему количеству передач за игру.
28-летний Кевин Пангос, у которого есть гражданство Канады и Словении, выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он также играл за «Барселону», «Жальгирис» и «Гран-Канарию».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/05/20/kevin-pangos-v-pervoy-simvolicheskoy-pyaterke-evroligi-20-21/
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