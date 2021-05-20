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Защитник «Зенита» Пангос включен в первую символическую пятерку Евролиги

16:33
Кевин Пангос. Фото БК "Зенит".
Кевин Пангос. Фото БК &quot;Зенит&quot;.
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Защитник «Зенита» Кевин Пангос попал в первую символическую пятерку Евролиги, сообщает официальный сайт клуба 20 мая.

Баскетболист не пропустил ни одной игры команды в турнире и стал лидером «Зенита» по результативности (13,5 очков), количеству трехочковых (2,3 за игру) и результативных передач (6,7 за игру). Пангос занял третье место в лиге по среднему количеству передач за игру.

28-летний Кевин Пангос, у которого есть гражданство Канады и Словении, выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он также играл за «Барселону», «Жальгирис» и «Гран-Канарию».

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/05/20/kevin-pangos-v-pervoy-simvolicheskoy-pyaterke-evroligi-20-21/

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