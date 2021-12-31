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Защитник «Зенита» назван самым ценным игроком 18-го тура Евролиги

15:38
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Защитник «Зенита» Билли Бэрон был признан самым ценным игроком (MVP) 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает сайт турнира.

«Зенит» 30 декабря в овертайме победил сербскую «Црвену Звезду» (80:76). Бэрон набрал 25 очков, отдал 6 результативных передач и сделал 4 подбора.

Баскетболист впервые получил награду MVP тура Евролиги.

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Иван Шитик все материалы автора
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