Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс — о матче с «Анадолу Эфес»: «Нас ждет лучший баскетбол в Европе»

14:23
Теги:

Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Анадолу Эфес».

— Мое бедро чувствует себя лучше, тренировки прошли хорошо, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Стрелниекса. — «Эфес» сейчас в отличной форме, находится «на ходу», добился семи побед кряду. Будет сложная игра, но хорошая для болельщиков. Им будет интересно посмотреть на лучший баскетбол в Европе.

После 22 туров регулярного чемпионата «Эфес» (19-3) возглавляет турнирную таблицу, ЦСКА (16-6) идет на 2-й строчке. Матч ЦСКА — «Анадолу Эфес» состоится 4 февраля во дворце спорта «Мегаспорт», начало — в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18521

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир