Защитник ЦСКА Янис Стрелниекс поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Анадолу Эфес».

— Мое бедро чувствует себя лучше, тренировки прошли хорошо, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Стрелниекса. — «Эфес» сейчас в отличной форме, находится «на ходу», добился семи побед кряду. Будет сложная игра, но хорошая для болельщиков. Им будет интересно посмотреть на лучший баскетбол в Европе.

После 22 туров регулярного чемпионата «Эфес» (19-3) возглавляет турнирную таблицу, ЦСКА (16-6) идет на 2-й строчке. Матч ЦСКА — «Анадолу Эфес» состоится 4 февраля во дворце спорта «Мегаспорт», начало — в 20.00 по московскому времени.