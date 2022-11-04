Иван Ухов: «Хотелось бы снова играть в Евролиге»

Защитник ЦСКА Иван Ухов признался, что скучает по выступлениям команды в Евролиге и продолжает наблюдать за турниром.

«Конечно, хотелось бы продолжать участвовать в главном баскетбольном турнире Старого Света. Но имеем то, что имеем. К сожалению, от нас ничего не зависит», — цитируют Ухова «Известия».

27-летний российский баскетболист рассказал, что продолжает следить за турниром и смотрит хайлайты матчей.

«В клубах произошли перемены, в этом году много претендентов на титул, борьба за него будет очень горячей. Сложно сказать, на что мог рассчитывать в Евролиге этот состав ЦСКА, ведь мы комплектовались под выступление в одном турнире. Играть на два фронта — это другая история», — добавил Ухов.

По итогам октября в Единой лиге ВТБ два лидера — ЦСКА и УНИКС — выиграли все свои матчи. На третьем месте — действующий чемпион страны — петербургский «Зенит».