Защитник ЦСКА Хиллиард пропустит матч Евролиги с «Реалом»
16:10
Защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард из-за болезни не полетел с командой в Мадрид на матч баскетбольной Евролиги с «Реалом», сообщили РИА Новости 17 марта в пресс-службе армейцев.
«Реал» в четверг в Мадриде примет ЦСКА в рамках 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Хиллиард в текущем сезоне турнира набирает в среднем по 10 очков за матч.
ЦСКА имеет в своем активе 18 побед в 28 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Реал» идет шестым с 17 победами в 29 играх.
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