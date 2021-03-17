Баскетбол
Евролига
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Защитник ЦСКА Хиллиард пропустит матч Евролиги с «Реалом»

16:10
Теги:

Защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард из-за болезни не полетел с командой в Мадрид на матч баскетбольной Евролиги с «Реалом», сообщили РИА Новости 17 марта в пресс-службе армейцев.

«Реал» в четверг в Мадриде примет ЦСКА в рамках 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Хиллиард в текущем сезоне турнира набирает в среднем по 10 очков за матч.

ЦСКА имеет в своем активе 18 побед в 28 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Реал» идет шестым с 17 победами в 29 играх.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210317/khilliard-1601667035.html

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд