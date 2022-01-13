Защитник ЦСКА Хэкетт признан самым ценным игроком недели Евролиги

Защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт признан самым ценным баскетболистом 20-го тура регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба Евролиги.

На прошедшей игровой неделе Хэкетт помог ЦСКА на выезде обыграть греческий «Панатинаикос» (98:74). В этом матче Хэкетт набрал 17 очков, сделал шесть передач и совершил пять подборов. Его индекс полезности — 26, что является самым высоким среди всех игроков клубов — победителей недели.

34-летний защитник играет ЦСКА с 2018 года. В составе московского клуба он становился победителем Евролиги в сезоне-2018/19.