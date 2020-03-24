Защитник ЦСКА Джеймс не понимает, как можно доиграть Евролигу и Единую лигу ВТБ

Защитник ЦСКА Майк Джеймс после новости о переносе летней Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса выразил недоумение тем, что Евролига и Единая лига ВТБ планируют доиграть сезон.

— Олимпиаду отменили, но лига ВТБ и Евролига все еще должны завершиться. Это какая-то шутка, — написал Джеймс в Twitter. — Как мы можем играть в Евролиге, если въезд в Россию для граждан других стран запрещен как минимум до 1 мая? Мы ждем 11 апреля, как будто можно возобновить сезон, но это невозможно. Всем нужно быть реалистами и проснуться. Сезон закончен. Однажды люди начнут ценить здоровье больше денег.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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