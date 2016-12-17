Защитник "Бамберга" Козюр стал MVP 12-го тура Евролиги

Защитник "Бамберга" Фабьен Козюр признан самым ценным игроком 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. Немецкий клуб в последнем матче обыграл "Анадолу Эфес" из Турции со счетом 91:83. Француз Козюр набрал 28 очков, сделал 3 передачи, по одному подбору и перехвату, достигнув показателя полезности "+35".

Вторым с индексом "+34" стал защитник "Панатинаикоса" Ник Калатес, третьим – защитник "Дарюшафаки" Брэд Уонамейкер ("+31").