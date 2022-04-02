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Сегодня, 14:10

Защитник «Анадолу Эфес» Ларкин признан лучшим игроком 33-го тура Евролиги

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин признан лучшим игроком 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В матче против «Альбы» Ларкин набрал 26 очков, а также сделал 5 подборов, 4 перехвата и отдал 8 результативных передач.

В сезоне-2021/22 Ларкин провел 31 матч в Евролиге, набирая в среднем 14,4 очка, 5,4 передачи и 2,7 подбора за игру.

«Анадолу Эфес» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги с 15 победами и 11 поражениями.

БК Анадолу Эфес
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