Защитник «Анадолу Эфес» Ларкин признан лучшим игроком 33-го тура Евролиги

Защитник «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин признан лучшим игроком 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

В матче против «Альбы» Ларкин набрал 26 очков, а также сделал 5 подборов, 4 перехвата и отдал 8 результативных передач.

В сезоне-2021/22 Ларкин провел 31 матч в Евролиге, набирая в среднем 14,4 очка, 5,4 передачи и 2,7 подбора за игру.

«Анадолу Эфес» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги с 15 победами и 11 поражениями.