Йонас Жеребко: «Возможно, для «Химок» это был самый важным матч сезона»

Форвард «Химок» Йонас Жеребко после победы над «Миланом» в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что это была одна из самых важных игр сезона.

— Мы одержали большую победу, — цитирует пресс-служба клуба Жеребко. — Возможно, для нас это был самый важным матч сезона. Знали, что будет тяжело, потому что у «Милана» хорошая команда с хорошими игроками и отличными болельщиками. Местные фанаты меня не любят, но мне нравятся те эмоции, которые они выражают. Матч получился отличным, нам удалось сохранить самообладание и одержать победу. Победа есть победа, и мы показали, что можем играть против лучших команд. Двигаемся дальше.