Яннис Сферопулос: "Олимпиакос" не будет как-то по-особенному воспринимать игру с ЦСКА"

Главный тренер "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос перед полуфинальным матчем Евролиги против ЦСКА заявил, что в этом "Финале четырех" маловероятны сюрпризы, так как все команды сильные и сыгранные. Напомним, что команды встретятся в пятницу, в другом полуфинале сыграют "Фенербахче" и "Реал".

– Мы уже забыли победу над ЦСКА двухлетней давности, - сказал Сферопулос. - Сейчас будет совсем другая игра, чем в 2015-м, другие условия. ЦСКА – действующий чемпион, мы же вернулись в "Финал четырех", пропустив предыдущий. Поэтому не думаю, что у нас будет психологическое преимущество. Важнее то, как мы подготовимся к этой конкретной игре.

Тот факт, что за последние семь сезонов чемпионами становились шесть разных команд, показывает, что шансы есть у всех. Эта непредсказуемость "Финала четырех" делает его еще интереснее для болельщиков до самого конца. Мы не фавориты, но у нас есть мастерство, характер, мы знаем, как играть на таком уровне. Особенно, когда уже некуда отступать.

Сенсации не происходят просто так. Все команды здесь объединяет то, что у них стабильный состав, тренеры, которые давно работают с этими игроками. В таких условиях сюрпризы менее вероятны. (Антон БАБОШИН)