Выездная игра «Химок» с «Маккаби» в Евролиге перенесена из-за закрытых границ в Израиле

Евролига на своем официальном сайте объявила о переносе матча регулярного чемпионата межу «Маккаби» (Тель-Авив) и «Химками» из-за того, что власти Израиля закрыли границы.

Новое время и место проведения игры сообщат позднее. Изначально встреча должна была состояться в четверг, 4 февраля.

«Маккаби» с 10 победами при 12 поражениях занимает 12-е место в лиге. «Химки» с двумя победами расположились на последней строчке турнирной таблицы.