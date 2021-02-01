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Выездная игра «Химок» с «Маккаби» в Евролиге перенесена из-за закрытых границ в Израиле

19:13
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Евролига на своем официальном сайте объявила о переносе матча регулярного чемпионата межу «Маккаби» (Тель-Авив) и «Химками» из-за того, что власти Израиля закрыли границы.

Новое время и место проведения игры сообщат позднее. Изначально встреча должна была состояться в четверг, 4 февраля.

«Маккаби» с 10 победами при 12 поражениях занимает 12-е место в лиге. «Химки» с двумя победами расположились на последней строчке турнирной таблицы.

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