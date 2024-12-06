Воронцевич поделился мнением о лидерстве «Парижа» в Евролиге

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» подчеркнул, что продолжает внимательно следить за Евролигой.

— Продолжаете ли следить за Евролигой? Если да, то за какими командами?

— Да, стараюсь смотреть по возможности матчи Евролиги. Когда ты смотришь баскетбол высокого уровня, то учишься чему-то новому. Как говорили опытные тренеры, просмотр одного хорошего матча заменяет две тренировки. С пристальным вниманием слежу за теми командами, за которые играют мои бывшие одноклубники. Это «Црвена Звезда» Милоша Теодосича и Айзея Канаана, «Реал» Марио Хезоньи. Также по возможности смотрю все матчи «Милана» Этторе Мессины. Очень интересно наблюдать за схемами своего бывшего тренера.

— Удивлены лидерству «Парижа»?

— Команда Тьяго Сплиттера показывает феноменальную игру. Однако говорить о том, что «Париж» станет чемпионом или даже отберется в «Финал четырех», очень преждевременно. В Евролиге много титулованных команд. Все гранды в первой половине сезона только строят свою игру. Так что впереди нас ждет много очень интригующих матчей. Особенно в концовке регулярки и на стадии плей-офф.