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Владислав Трушкин: «Зенит» — слабейшая команда Евролиги на бумаге"

04:33
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Форвард «Зенита» Владислав Трушкин рассказал о задачах команды в Евролиге. Питерцы в четырех матчах одержали лишь одну победу.

— Мы получили wild card от Евролиги, и на бумаге мы слабейшая команда турнира, — цитируют «Известия» Трушкина. — Поэтому наша задача — подняться в таблице как можно выше и показать себя, как хорошая организация, сильная команда. А там уже будет видно. Могу сказать, что мы двигаемся от игры к игре, постепенно сыгрываемся, начинаем лучше чувствовать и понимать друг друга. Всегда настроены на победу — плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

Дополнительная информация

https://iz.ru/937178/timur-ganeev/grecheskii-profi-basketbolnye-khimki-gotoviatsia-ostanovit-kalatesa

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