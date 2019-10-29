Форвард «Зенита» Владислав Трушкин рассказал о задачах команды в Евролиге. Питерцы в четырех матчах одержали лишь одну победу.

— Мы получили wild card от Евролиги, и на бумаге мы слабейшая команда турнира, — цитируют «Известия» Трушкина. — Поэтому наша задача — подняться в таблице как можно выше и показать себя, как хорошая организация, сильная команда. А там уже будет видно. Могу сказать, что мы двигаемся от игры к игре, постепенно сыгрываемся, начинаем лучше чувствовать и понимать друг друга. Всегда настроены на победу — плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.