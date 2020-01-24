Владислав Трушкин: «Игра с «Олимпиакосом» была интересная для просмотра, с нервом»

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин после победы над «Олимпиакосом» в Евролиге отметил поддержку болельщиков. Также он добавил, что надеется на продолжение успешного выступления.

— Поздравляю наших болельщиков с победой, нам очень приятно выигрывать у них на глазах. Мы чувствуем их поддержку! — цитирует пресс-служба клуба Трушкина. — Сегодня, мне кажется, игра была интересная для просмотра, с нервом, к нам приехали звезды — Принтезис, Спанулис, Папаниколау. Не смотрел в статистику, но в последних играх с ЦСКА и «Валенсией» у нас немного упал процент трехочковых... Но радостно, что сегодня мы смогли поправить этот процент. Но прежде всего важно, конечно, что мы победили. Надеюсь, что продолжим в том же духе.