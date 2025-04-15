Владелец тель-авивского «Хапоэля» выступил за возвращение российских клубов в Евролигу

Владелец тель-авивского «Хапоэля» Офер Янай выступил за возвращение российских клубов в Евролигу и заявил, что обсуждал это с другими представителями турнира.

«Мы в процессе получения лицензии для участия в Евролиге. Сейчас ситуация на перепутье. Некоторые выступают против расширения числа участников, другие считают, что стоит увеличить его с 18 до 20 команд. Я же пытаюсь порекомендовать увеличить число участников до 24 и вернуть в Евролигу российские команды», — приводит sport5.co.il слова Яная.

Российские клубы не выступают в Евролиге с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

11 апреля «Хапоэль» обыграл «Гран-Канарию» во втором матче финала Еврокубка, выиграл серию со счетом 2-0 и впервые в истории стал победителем турнира. Главным тренером команды из Тель-Авива является бывший наставник ЦСКА Димитрис Итудис. Также в составе клуба выступает центровой Джонатан Мотли, который ранее играл за «Локомотив-Кубань».

(Эли Швидлер)